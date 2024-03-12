Собчак ответила на обвинения в обмане героев интервью

Журналистка Собчак заявила, что никогда не обманывает героев своих интервью

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак ответила на обвинения актера, звезды веб-сериала «Непосредственно Каха» Артема Калайджяна в ее нечестной работе. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак подчеркнула, что в интервью с Калайджяном, которое она взяла в 2021 году, ей удалось раскрыть его как личность. Журналистка также назвала его хорошим парнем и подчеркнула, что актер оказался интереснее, чем она предполагала.

При этом Собчак заверила, что не вставляла в интервью отрывков записи, сделанных без ведома актера. «Чего я не делаю никогда — я не обманываю своих героев. (...) Правило off record («не под запись» — прим. «Ленты.ру») для меня святое, это база. И я так никогда не делаю», — заявила журналистка.

Ранее Калайджян рассказал, что в какой-то момент беседы Собчак сказала ему, что их не снимают. Впоследствии, по его словам, оказалось, что их снимали, и фрагмент попал в финальный монтаж видео. Актер признался, что после интервью журналистке перестал кому-либо доверять.