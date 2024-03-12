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20:27, 12 марта 2024Россия

Сразу два поселка в Курской области попали под обстрел

Губернатор Старовойт сообщил об обстреле поселков Краснооктябрьский и Теткино

Фото: Юлия Заболотько / РИА Новости

Сразу два поселка в Курской области — Теткино и Краснооктябрьский — попали под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Вновь обстреляны населенные пункты Глушковского района. Пострадавших нет», — написал глава области.

По его словам, в Теткино снаряд попал в жилой дом, из-за чего произошел пожар. Огонь охватил жилое строение и хозяйственную постройку. На место прибыли пожарные. В Краснооктябрьском разрушений нет, отметил он.

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Ранее стало известно, что ракетная опасность в Курской области продлилась больше 18 часов. Сообщение о начале действия сигнала ракетной опасности Старовойт опубликовал в ночь на 12 марта в 01:27. Спустя 18 часов 41 минуту, в 20:08 по московскому времени, появился пост о ее отмене.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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