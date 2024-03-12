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12:18, 12 марта 2024Россия

Стало известно об атаке беспилотника в Таганроге

Глава администрации Таганрога Фатеев заявил об атаке беспилотника

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал Таганрог в Ростовской области. Об этом заявил глава администрации города Андрей Фатеев в своем Telegram-канале.

«Внимание! ГОЧС Таганрог: Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол», — написал он.

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10 января 2024

Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 9 марта система противовоздушной обороны перехватила и уничтожила 47 БПЛА. Над Ростовской областью был сбит 41 беспилотник.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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      Никита Абрамов
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