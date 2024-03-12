Стало известно об отводе экипажем падающего Ил-76 от жилых домов под Иваново

SHOT: экипаж упавшего под Иваново Ил-76 отвел горящее судно от жилых домов

Экипаж упавшего под Иваново военно-транспортного самолета Ил-76 отвел горящее судно от жилых домов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, борт упал рядом с деревней Подталицы — Ил-76 не долетел до аэродрома. На место происшествия следуют оперативные службы, сейчас на месте падения виден густой дым.

О падении военно-транспортного самолета в Ивановской области стало известно днем во вторник, 12 марта. Предварительно, борт упал в районе кладбища, когда пытался совершить посадку на местном аэродроме. На его борту, по неофициальным данным, находилось около 12 человек.

В сети появились кадры с горящим самолетом, летящим в небе над Ивановской области. На них видно, что борт летит над сельской местностью.