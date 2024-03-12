Такер Карлсон раскритиковал санкции США против России

Журналист Карлсон: санкции США против России противоречат правилам миропорядка

Американский журналист Такер Карлсон раскритиковал введенные Вашингтоном санкции в отношении России. Его цитирует ТАСС.

По его словам, антироссийские санкции США нарушают «основанный на правилах порядок». «Это самая жесткая политика, которую проводит правительство США, используя доллар и санкционные режимы», — возмутился Карлсон.

В частности, он осудил решение отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Кроме того, журналист выступил против изъятия имущества российских бизнесменов. Он предупредил, что США могут сами пострадать от принятых ими мер. «Какое послание при этом направляется остальному миру? Убирайтесь прочь от Соединенных Штатов», — пояснил Карлсон.

В конце февраля помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан пообещал, что США продолжат вводить антироссийские санкции для достижения «стратегического результата» на Украине. По его словам, рестрикции якобы уменьшают объем Фонда национального благосостояния России и мешают развитию военной промышленности страны.