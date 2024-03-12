Группу россиян отправили в колонию за торговлю оружием

В Петербурге суд приговорил к 5,5 и 6 годам колонии торговцев оружием

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группировки, занимавшейся подпольной торговлей оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Евгения Плюшкиса, Анатолия Мишина, Константина Кононова и Георгия Шеремета признали виновными по 17 эпизодам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Шеремет осужден на шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. На полгода меньше получил Кононов со штрафом в 350 тысяч рублей. Они были взяты под стражу в зале суда. Мишин и Плюшкис отделались условным наказанием сроком 5,5 года и пять лет соответственно. Им также назначены штрафы в 350 и 100 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что группировку, отличавшуюся «дерзостью и решительностью», создал в 2018 году Шеремет, обладающий познаниями в оружейном деле и связями среди лиц, участвующих в торговле огнестрельным оружием. Группировка покупала винтовки, пистолеты и револьверы и их составные части, переделывала и ремонтировала оружие, а затем сбывала в среднем за 80 тысяч рублей за один экземпляр. Клиенты находились в интернете.

У подсудимых были мастерские со специальным оборудованием во Всеволожском и Сланцевском районах Ленинградской области, а также в Санкт-Петербурге. Силовики установили, что они продали пистолеты Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», винтовки образца 1891-го и 1930-х годов, затвор винтовки модели ТОЗ-1, стволы к пистолету Макарова, сигнальные пистолеты модели МР-371, револьверы «Викинг» и две тысячи патронов. В домах, гаражах и квартирах фигурантов дела изъяты взрывчатые вещества.

В мае 2020 года оружейников схватили сотрудники ФСБ в ходе контрольной закупки.

14 февраля сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа вынес приговор двоим местным жителям — 59-летнему Тимуру Азиеву и 54-летнему Марату Муртазову, которые обустроили подпольный цех по переделке оружия для стрельбы боевыми патронами. Они получили от семи лет лишения свободы в колонии общего режима до трех лет условно.