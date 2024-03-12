Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:32, 12 марта 2024Силовые структуры

Группу россиян отправили в колонию за торговлю оружием

В Петербурге суд приговорил к 5,5 и 6 годам колонии торговцев оружием

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор участникам преступной группировки, занимавшейся подпольной торговлей оружием. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Подсудимых Евгения Плюшкиса, Анатолия Мишина, Константина Кононова и Георгия Шеремета признали виновными по 17 эпизодам незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Шеремет осужден на шесть лет в колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей. На полгода меньше получил Кононов со штрафом в 350 тысяч рублей. Они были взяты под стражу в зале суда. Мишин и Плюшкис отделались условным наказанием сроком 5,5 года и пять лет соответственно. Им также назначены штрафы в 350 и 100 тысяч рублей.

Из материалов дела следует, что группировку, отличавшуюся «дерзостью и решительностью», создал в 2018 году Шеремет, обладающий познаниями в оружейном деле и связями среди лиц, участвующих в торговле огнестрельным оружием. Группировка покупала винтовки, пистолеты и револьверы и их составные части, переделывала и ремонтировала оружие, а затем сбывала в среднем за 80 тысяч рублей за один экземпляр. Клиенты находились в интернете.

У подсудимых были мастерские со специальным оборудованием во Всеволожском и Сланцевском районах Ленинградской области, а также в Санкт-Петербурге. Силовики установили, что они продали пистолеты Макарова, пистолет-пулемет «Кедр», винтовки образца 1891-го и 1930-х годов, затвор винтовки модели ТОЗ-1, стволы к пистолету Макарова, сигнальные пистолеты модели МР-371, револьверы «Викинг» и две тысячи патронов. В домах, гаражах и квартирах фигурантов дела изъяты взрывчатые вещества.

В мае 2020 года оружейников схватили сотрудники ФСБ в ходе контрольной закупки.

14 февраля сообщалось, что Советский районный суд Владикавказа вынес приговор двоим местным жителям — 59-летнему Тимуру Азиеву и 54-летнему Марату Муртазову, которые обустроили подпольный цех по переделке оружия для стрельбы боевыми патронами. Они получили от семи лет лишения свободы в колонии общего режима до трех лет условно.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

      Премьер Армении намерен выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной

      ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      ФСБ рассказала подробности о попытках прорыва ВСУ на территорию России

      Глава WADA высказался о проверке чистоты россиян перед Олимпийскими играми

      Женщинам рассказали о самой загадочной гинекологической проблеме

      Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

      В Кремле прокомментировали попытки атак украинских ДРГ и беспилотников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше