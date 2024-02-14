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16:47, 14 февраля 2024Силовые структуры

Двух россиян осудили за переделку оружия для стрельбы боевыми патронами

ФСБ: во Владикавказе суд вынес приговор подпольным оружейникам

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Советский районный суд Владикавказа вынес приговор двоим местным жителям — 59-летнему Тимуру Азиеву и 54-летнему Марату Муртазову, которые обустроили подпольный цех по переделке оружия для стрельбы боевыми патронами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Республике Северная Осетия-Алания.

Подсудимые были признаны виновными в незаконном обороте оружия. Азиев получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима, Муртазов — три года условно. Приговор вступил в законную силу.

Подпольных оружейников сотрудники ФСБ выявили в ходе оперативных мероприятий по пресечению деятельности межрегиональной преступной группы, специализировавшейся на кустарной модернизации гражданского оружия в боевые аналоги. У Азиева был цех со специализированным оборудованием. Оттуда силовики изъяли шесть пистолетов ПМ и ТТ, два пистолета-пулемета «ППШ-41», револьвер Smith&Wessоn, четыре винтовки Мосина, карабин «ТОЗ», три ручные гранаты «Ф-1», свыше 1,3 тысячи, 600 граммов пороха, а также стволы, затворы и комплектующие к огнестрельному оружию.

13 февраля сообщалось, что сотрудники ФСБ обнаружили в Мариуполе схрон с огнестрельным оружием и секретными документами Службы безопасности Украины (СБУ). Тайник был заминирован. Силовики обезвредили установленные ловушки и изъяли гранатомет РПГ-7, пулемет ПКМ, автомат АК-74.

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      Любовь Ширижик
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