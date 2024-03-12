Трое туристов изнасиловали женщину на курорте Европы и избежали тюрьмы

Трое туристов из Франции смогли избежать тюремного заключения за изнасилование норвежки на популярном европейском курорте Бенидорм, Испания. Подробностями истории поделилось издание Olive Press News Spain.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2019 года, однако приговор мужчинам был озвучен только в понедельник, 11 марта. Французам грозило от четырех до шести месяцев тюрьмы, но они заключили сделку о признании вины, согласно которой пострадавшая женщина получит почти 38 тысяч евро (около 3,7 миллиона рублей) компенсации.

Как пишет источник, изначально прокуратура требовала для мужчин тюремного заключения на срок от 30 месяцев до 14 лет. Наказание смягчили из-за задержки передачи дела в суд, признания злоумышленниками вины и ранее выплаченной компенсации в размере 13,5 тысячи евро (около 1,3 миллиона рублей).

По данным издания, в 2019 году в Бенидорме 20-летняя норвежка и ее подруга нашли компанию французов в приложении Tinder. Они встретились в апартаментах мужчин и распивали там спиртное. Позже туристы надругались над находившейся в состоянии алкогольного опьянения девушкой и попытались проделать то же самое с ее подругой, но она сумела вырваться.

Ранее американский турист, изнасиловавший студентку в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, получил в суде наказание в виде пожизненного заключения. 31-летний преступник признал вину.

