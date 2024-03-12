Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:09, 12 марта 2024Путешествия

Трое туристов изнасиловали женщину на курорте Европы и избежали тюрьмы

Фото: Bruna Casas / Reuters

Трое туристов из Франции смогли избежать тюремного заключения за изнасилование норвежки на популярном европейском курорте Бенидорм, Испания. Подробностями истории поделилось издание Olive Press News Spain.

Уточняется, что инцидент произошел в августе 2019 года, однако приговор мужчинам был озвучен только в понедельник, 11 марта. Французам грозило от четырех до шести месяцев тюрьмы, но они заключили сделку о признании вины, согласно которой пострадавшая женщина получит почти 38 тысяч евро (около 3,7 миллиона рублей) компенсации.

Материалы по теме:
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день» Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
«В Турции женщин убивают и насилуют каждый день»Как защитить себя от насилия в отпуске и куда обращаться за помощью
14 ноября 2022
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
Туристки из России страдают от сексуального насилия по всему миру. Какие страны особенно опасны для них?
7 февраля 2024

Как пишет источник, изначально прокуратура требовала для мужчин тюремного заключения на срок от 30 месяцев до 14 лет. Наказание смягчили из-за задержки передачи дела в суд, признания злоумышленниками вины и ранее выплаченной компенсации в размере 13,5 тысячи евро (около 1,3 миллиона рублей).

По данным издания, в 2019 году в Бенидорме 20-летняя норвежка и ее подруга нашли компанию французов в приложении Tinder. Они встретились в апартаментах мужчин и распивали там спиртное. Позже туристы надругались над находившейся в состоянии алкогольного опьянения девушкой и попытались проделать то же самое с ее подругой, но она сумела вырваться.

Ранее американский турист, изнасиловавший студентку в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, получил в суде наказание в виде пожизненного заключения. 31-летний преступник признал вину.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Черненко
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны раскрыло потери ВСУ при попытке прорыва границы России

      Губерниева выселили на улицу во время ЧР по лыжам. Он назвал тренера крепостным, а главу федерации — преступницей

      Скорость Wi-Fi увеличили с помощью новых чипов

      МИД Венгрии назвал ложью слова Байдена об Орбане

      На Украине сотрудников ТЦК уличили в воровстве нефтепродуктов

      По всей Белгородской области объявили ракетную опасность

      Украина обсудит с Макроном инициативу по отправке войск в страну

      Путин обнадежил нефтяников заявлением о работе «на сто лет»

      Россия уведомила ОЗХО о планах Киева устроить теракт с американским химоружием

      Российского бейсджампера задержали за похожий на флаг Украины парашют

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше