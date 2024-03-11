Изнасиловавший студентку в Европе турист получил пожизненное заключение

Американский турист, изнасиловавший студентку в ущелье у замка Нойшванштайн в Германии, получил в суде наказание в виде пожизненного заключения. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, 31-летний Трой Болинг признал обвинения. Судья заявила, что на Болинге лежит «особая вина», так как пострадавшая не смогла выжить. Предполагается, что у него не будет возможности на условно-досрочное освобождение через 15 лет.

По данным следствия, инцидент произошел в июне 2023 года. Известно, что 31-летний Трой Болинг встретил 21-летнюю Еву Лю и 22-летнюю Келси Чанг на пешеходной тропе у популярной достопримечательности Нойшванштайн. Мужчина выманил девушек в более уединенное место и набросился на Лю. Чанг попыталась защитить подругу, но американец сбросил девушку с крутого склона.

Затем мужчина изнасиловал Лю, которая в этот момент была без сознания, и сбросил ее следом за первой девушкой. Все это происходило на глазах других очевидцев. Медикам удалось спасти только Чанг, которая получила травму головы.

Ранее на Бали гид заманил китайскую туристку в отель и изнасиловал. Благодаря подруге девушки, которая ждала ее на парковке, преступника удалось задержать на месте.