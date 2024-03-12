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11:25, 12 марта 2024Силовые структуры

Сотрудник МЧС отстреливался от полицейской погони и попался на экстремизме

В Тюмени сотрудник МЧС выстрелил в полицейского, опасаясь подброса наркотиков

Фото: Ilia Neznaev / SHutterstock / Fotodom

В Тюмени сотрудник МЧС попытался скрыться от полицейских, опасаясь, что ему подбросят наркотики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Патруль ГИБДД заметил в частном секторе мужчину, который, увидев полицейских, бросился бежать. Во время погони он отстреливался от них из сигнального пистолета и ранил одного из патрульных в руку.

Полицейские все же нагнали беглеца и доставили в отдел. Там выяснилось, что задержанный работает в МЧС пожарным. Он стал объяснять, что убегал из опасений, что ему подкинут запрещенные вещества. Но запрещенные предметы оказались в его портфеле. В ходе досмотра оттуда вынули трафареты с экстремистскими лозунгами и краску, с их помощью сотрудник МЧС наносил на стены незаконные надписи. У него также изъяты патроны, молоток, газовый баллончик и видеокамера.

В отношении него составлено два административных протокола и возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти.

11 марта сообщалось, что в Челябинской области 33-летний подозреваемый в торговле наркотиками открыл стрельбу из сигнального пистолета по полицейским. Мужчину на Porsche Cayenne S остановили сотрудники ДПС в Кыштыме, чтобы проверить документы. Инспекторы заподозрили, что его права поддельные, и попросили выйти из машины. Однако фигурант отказался и нажал на газ. Он сбил одного из правоохранителей и протащил его на капоте. За россиянином началась погоня. Тогда он бросил авто в лесу и пытался убежать, отстреливаясь от полицейских. Они открыли ответный огонь и задержали правонарушителя. Отмечается, что один из сотрудников получил пулевое ранение руки.

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      Любовь Ширижик
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