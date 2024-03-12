Умер двоюродный брат Путина

IvanovoNews: умер двоюродный брат президента России Евгений Путин

Умер Евгений Путин — двоюродный брат президента России Владимира Путина. Об этом стало известно изданию IvanovoNews.

В конце февраля ему исполнился 91 год. Отцы Евгения Михайловича и Владимира Путина были родными братьями.

Похоронили родственника действующего главы государства 10 марта. Евгений Путин долгое время работал врач-урологом в Иваново. Позже он перебрался к сыну в Суздаль.

Других подробностей издание о родственнике президента России не привело.

Ранее Путин рассказал, что родители воспитывали его личным примером.

Путин признался, что его впечатляло достойное поведение отца Владимира Спиридоновича — он никогда не видел его пьяным и не слышал от него ни одного матерного слова.