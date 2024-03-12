Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:21, 12 марта 2024Россия

Умер двоюродный брат Путина

IvanovoNews: умер двоюродный брат президента России Евгений Путин

Фото: Kzenon / Shutterstock / Fotodom

Умер Евгений Путин — двоюродный брат президента России Владимира Путина. Об этом стало известно изданию IvanovoNews.

В конце февраля ему исполнился 91 год. Отцы Евгения Михайловича и Владимира Путина были родными братьями.

Похоронили родственника действующего главы государства 10 марта. Евгений Путин долгое время работал врач-урологом в Иваново. Позже он перебрался к сыну в Суздаль.

Других подробностей издание о родственнике президента России не привело.

Ранее Путин рассказал, что родители воспитывали его личным примером.

Путин признался, что его впечатляло достойное поведение отца Владимира Спиридоновича — он никогда не видел его пьяным и не слышал от него ни одного матерного слова.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ сообщила об уничтожении 100 диверсантов при прорыве на территорию России

      ФСБ опровергла сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты

      Премьер Армении намерен выйти из ОДКБ при отсутствии ответов на вопросы Еревана

      Песков оценил возможность переговоров с Украиной

      ФСБ заявила о продолжении ударов по украинским вооруженным формированиям

      Уникальный гаджет появился в продаже в России

      ФСБ рассказала подробности о попытках прорыва ВСУ на территорию России

      Глава WADA высказался о проверке чистоты россиян перед Олимпийскими играми

      Женщинам рассказали о самой загадочной гинекологической проблеме

      Большинство украинцев выступили за устранение русского языка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше