Уничтожение МиГ-29 ВСУ ракетой попало на видео

Момент уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины попал на видео

Момент уничтожения МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике, снятом из движущегося автомобиля, видно, как летящий истребитель превращается в огненный шар, после чего дымящиеся обломки самолета падают на землю.

Военкоры поясняют, что МиГ-29 ВСУ был сбит 8 марта в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Пилот не выжил.

9 марта Минобороны России сообщало, что украинский самолет МиГ-29 был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).