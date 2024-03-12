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00:15, 12 марта 2024Бывший СССР

Уничтожение МиГ-29 ВСУ ракетой попало на видео

Момент уничтожения истребителя МиГ-29 Вооруженных сил Украины попал на видео

Момент уничтожения МиГ-29 Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Военкоры русской весны».

На ролике, снятом из движущегося автомобиля, видно, как летящий истребитель превращается в огненный шар, после чего дымящиеся обломки самолета падают на землю.

Военкоры поясняют, что МиГ-29 ВСУ был сбит 8 марта в районе населенного пункта Красноармейск в Донецкой народной республике (ДНР). Пилот не выжил.

9 марта Минобороны России сообщало, что украинский самолет МиГ-29 был уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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