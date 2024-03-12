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19:03, 12 марта 2024Мир

В ЕС разработали руководство по переговорам по вступлению с Молдавией и Украиной

ЕК разработала руководство по переговорам с Молдавией и Украиной о членстве в ЕС

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Еврокомиссия разработала руководство по будущим переговорам с Молдавией и Украиной о членстве в Европейском союзе (ЕС). Об этом говорится в заявлении на сайте ЕК.

«Комиссия завершила разработку предложений по проекту рамок переговоров с Украиной и Молдовой, которые будут представлены Совету ЕС», — говорится в документе.

Отмечается, что руководство устанавливает принципы переговоров о вступлении с каждой страной-кандидатом. Проект разделен на три части, включая принципы, регулирующие переговоры о вступлении, содержание переговоров и процедуру переговоров.

Целью переговоров называется принятие Украиной и Молдовой норм ЕС в полном объеме и обеспечение их полной реализации и соблюдения.

Ранее газета Politico со ссылкой на собственные источники в ЕС сообщила, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) могут затянуться на несколько месяцев. Уточняется, что ряд стран Евросоюза, включая Австрию, не хотят, чтобы Украина и Молдавия опережали Боснию и Герцеговину на пути вступления в ЕС.

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      Семен Александров
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