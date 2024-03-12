Стало известно о затягивании переговоров по вступлению Украины и Молдавии в ЕС

Politico: переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться

Переговорная рамка по вступлению Украины и Молдавии в Европейский союз (ЕС) может затянуться на несколько месяцев. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на собственные источники в ЕС.

Как сообщает издание, Еврокомиссия (ЕК) 12 марта планирует объявить о начале переговоров по вступлении Боснии и Герцеговины в ЕС. Вместе с тем стало известно, что Украина и Молдавия также «собираются сделать еще один шаг» для получения членства в Евросоюзе.

При этом в ЕС отмечают, что соглашение по переговорным рамкам республик «вряд ли будет достигнуто до июньских европейских выборов». Уточняется, что ряд стран Евросоюза, включая Австрию, не хотят, чтобы Украина и Молдавия опережали Боснию и Герцеговину на пути вступления в ЕС.

Ранее стало известно о завершении Украиной выполнения четырех рекомендаций ЕК для получения страной членства в Евросоюзе. Последний законодательный акт, необходимый для завершения рекомендаций в части лоббизма, был одобрен Радой в понедельник 11 марта.