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15:56, 12 марта 2024Мир

В Германии заявили о нехватке всех видов вооружений из-за Украины

Депутат бундестага Хегль: Германии не хватает всех видов вооружений

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Германии не хватает всех видов вооружений, и ситуация усугубляется из-за поставок вооружений Украине. Об этом заявила уполномоченная бундестага по обороне Ева Хегль в ежегодном докладе о состоянии вооруженных сил страны.

«К сожалению, я вынуждена констатировать, что у бундесвера все еще слишком мало всего. Не хватает боеприпасов, запасных частей и радиооборудования. Не хватает танков, кораблей и самолетов», — рассказала политик. При этом она указала на проблему нехватки личного состава и его старения в вооруженных силах.

Хегль также добавила, что бундесвер осуществляет «выдающуюся» поддержку Украине. Однако она подчеркнула, что военные поставки Киеву предполагают отправку критически важных ресурсов, которых стало все меньше хватать самой Германии.

Ранее глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер заявил, что бундесвер долгое время пребывает в состоянии упадка и конфликт на Украине лишь усугубил ситуацию.

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      Максим Габриелян
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