В Германии заявили об упадке вооруженных сил

Глава Союза военнослужащих ФРГ Вюстнер: в стране проблемы во всех видах войск

Вооруженные силы Германии долгое время пребывали в упадке, однако их проблемы усугубились на фоне конфликта на Украине. Об этом заявил глава Союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер в утренней программе телеканала ARD.

«У нас огромные проблемы во всех видах вооруженных сил, если сопоставить их с масштабом миссии и ситуации. Ни одна армейская бригада не готова к развертыванию», — сообщил он.

Военный подчеркнул, что одна из причин упадка бундесвера заключается в том, что с 1990-х годов политика Германии в области безопасности была сосредоточена исключительно на урегулировании международных кризисов. По его словам, в современных реалиях приоритетом стала обороноспособность Германии и ее союзников, к чему «бундесвер оказался не приспособлен».

Вюстнер призвал руководство Германии активнее инвестировать в армию, добавив, что «2024 год станет ключевым для бундесвера, для Германии, для Европы».

10 марта министр обороны Германии Борис Писториус сообщил о дыре в бюджете бундесвера на 2025 год размером до шести миллиардов евро.