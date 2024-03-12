В ГУР Украины рассказали о многочисленных покушениях на Буданова

Представитель ГУР Украины Юсов: на Буданова совершили более 10 покушений

На начальника Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) было совершено более десяти попыток покушения. О многочисленных попытках ликвидировать главу ведомства рассказал его представитель Андрей Юсов телеканалу Freedom.

Он подчеркнул, что столько покушений было совершено за последние десять лет.

Ранее Буданов сообщил о подготовке Украины к «серьезной операции в Крыму». В ГУР при этом добавили, что действия украинских войск в 2022-2023 годах в районе Черного моря были «связаны одним стратегическим замыслом».