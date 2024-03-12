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14:03, 12 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии оценили открытие Россией избирательных участков в Приднестровье

Молдавия оказалась недовольна открытием избирательных участков в Приднестровье

Фото: Таисия Воронцова / РИА Новости

МИД Молдавии назвал недружественным открытие Россией избирательных участков в Приднестровье, а также выразил протест российскому послу. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

«Подобные действия Российской Федерации нарушают нормы и принципы международного права, а также подрывают суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова», — оценили решение Москвы открыть избирательные участки в Министерстве.

Ранее посол России в Кишиневе Олег Васнецов сообщил, что Молдавия выразила протест в связи с открытием избирательных участков. По его словам, власти страны оказались недовольны решением Москвы, несмотря на снижение числа участков по сравнению с парламентскими выборами 2021 года.

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      Александр Курбатов
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