Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:58, 12 марта 2024Бывший СССР

Молдавия опротестовала открытие Россией избирательных участков в ПМР

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за организации выборов в ПМР
СюжетПротесты в Москве

Фото: Ducu Rodionoff / Shutterstock / Fotodom

Молдавия опротестовала открытие Москвой избирательных участков в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) для организации выборов президента России. Министерство иностранных дел Молдавии вручило российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову ноту протеста, сообщил дипломат в разговоре ТАСС.

Васнецов объяснил, что решение об открытии избирательных участков было принято после консультаций Центральной избирательной комиссии России с властями Приднестровья. Он подчеркнул, что, хотя количество пунктов для голосования россиян значительно сократилось по сравнению с парламентскими выборами в 2021 году, Кишинев все равно выразил недовольство решением Москвы.

МИД Молдавии вызвал дипломата для вручения ноты протеста 12 марта.

Ранее о проблеме Приднестровья высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в регионе далека от спокойной и прогнозируемой.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ пытались прорвать границу России. ФСБ заявила, что уничтожены свыше 100 украинских бойцов

      Минобороны раскрыло подробности о потерпевшем крушение под Иваново Ил-76

      Известная журналистка появилась на «Оскаре» в созданном Анджелиной Джоли платье

      В Минобороны назвали причину крушения Ил-76 в Ивановской области

      Россиянам предложили купить уникальный смартфон

      Стало известно о найденных на месте крушения Ил-76 под Иваново телах погибших

      Раскрыт еще один кандидат на пост главного тренера «Спартака»

      Названа новая версия падения военного самолета под Иваново

      Стало известно о 12 погибших при крушении Ил-76

      Минобороны подтвердило крушение Ил-76 в Ивановской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше