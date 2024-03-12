Молдавия опротестовала открытие Россией избирательных участков в ПМР

МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России из-за организации выборов в ПМР

Молдавия опротестовала открытие Москвой избирательных участков в Приднестровской Молдавской республике (ПМР) для организации выборов президента России. Министерство иностранных дел Молдавии вручило российскому послу в Кишиневе Олегу Васнецову ноту протеста, сообщил дипломат в разговоре ТАСС.

Васнецов объяснил, что решение об открытии избирательных участков было принято после консультаций Центральной избирательной комиссии России с властями Приднестровья. Он подчеркнул, что, хотя количество пунктов для голосования россиян значительно сократилось по сравнению с парламентскими выборами в 2021 году, Кишинев все равно выразил недовольство решением Москвы.

МИД Молдавии вызвал дипломата для вручения ноты протеста 12 марта.

Ранее о проблеме Приднестровья высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, ситуация в регионе далека от спокойной и прогнозируемой.