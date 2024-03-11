МИД Молдавии вызвал посла России из-за избирательных участков в Приднестровье

МИД Молдавии вызвал посла России Васнецова из-за избирательных участков в ПМР

Министерство иностранных дел (МИД) Молдавии вызвало российского посла Олега Васнецова из-за открытия в непризнанной Приднестровской Молдавской республике (ПМР) избирательных участков по случаю выборов президента России. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе встречи российскому дипломату выразят неодобрение в связи с решением открыть избирательные участки в приднестровском регионе Молдавии», — говорится в сообщении МИД.

Уточняется, что Васнецов должен будет посетить министерство во вторник, 12 марта.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, проблема Приднестровья сейчас очень актуальна. «Потому что, действительно, там ситуация далека от того, чтобы быть прогнозируемой и спокойной», — сказал представитель Кремля.