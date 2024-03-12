В Москве Jaguar сбил людей на тротуаре

Госавтоинспекция: на севере Москвы Jaguar сбил двух человек на тротуаре

На севере Москвы автомобиль Jaguar сбил людей, которые шли по тротуару. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в Telegram-канале.

Авария произошла на улице Верхняя Масловка в районе дома 22. Предварительно, водитель иномарки не справился с управлением, из-за чего наехал на людей.

Предварительно, пострадали два человека — они получили травмы различной степени тяжести. Врачи оказывают им помощь. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске. Двух женщин не удалось спасти, еще два человека пострадали.