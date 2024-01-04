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04:30, 4 января 2024Россия

В российском городе пьяный водитель сбил людей на остановке

ГИБДД: в Южно-Сахалинске пьяный водитель сбил людей на остановке автобуса

Фото: pixabay.com

Пьяный водитель сбил людей на автобусной остановке в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника УГИБДД Сахалинской области Игоря Нама.

ДТП произошло в четверг, 4 января, примерно в 9:20 по местному времени (1:20 по Москве). Водитель 1998 года рождения, двигаясь наехал на автобусный павильон, в котором находились люди, в районе дома 99 по проспекту Победы в российском городе.

В результате две женщины 30 и 50 лет не выжили. Мужчина 35 лет в состоянии комы, с черепно-мозговой травмой и множественными переломами доставлен в областную клиническую больницу. Девочка 10 лет в тяжелом состоянии направлена в детскую областную больницу. Прокуратура региона взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту происшествия.

2 января в Тульской области в массовое ДТП попали одновременно более 20 автомобилей. По данным полиции, при столкновении нескольких десятков автомобилей никто не пострадал.

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      Марина Совина
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