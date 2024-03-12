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09:30, 12 марта 2024Россия

В тушении возгорания на нижегородском заводе «Лукойла» помог пожарный поезд

Пожарный поезд подключили к тушению пожара на нижегородском заводе «Лукойла»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

К тушению пожара на территории завода «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области подключили пожарный поезд, сообщает РИА Новости со ссылкой на РЖД. Известно, что возгорание произошло рядом с железнодорожной станцией «Зелецино».

По данным источника, пожарный поезд оснащен большим запасом средств пожаротушения. В РЖД уточнили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее стало известно, что на нефтеперерабатывающем заводе в Костово временно приостановили работу «в связи с инцидентом». При этом в компании не пояснили характер «инцидента». До этого губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил о возгорании на одной из установок по переработке нефти после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Анастасия Алимпиева
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