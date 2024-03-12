Врач назвала способы снизить нагрузку на глаза при использовании гаджетов

Офтальмолог Захарова рекомендовала использовать гаджеты не более 3 часов в день

Офтальмолог Наталья Захарова предупредила, что использовать гаджеты без вреда для зрения рекомендовано не более трех часов в день. Способы снизить нагрузку на глаза, если приходится проводить перед экраном смартфона или компьютера дольше, врач назвала «Известиям».

Захарова заявила, что увлечение гаджетами не только портит зрение, но и вызывает проблемы со сном и ментальным здоровьем. Также, по ее словам, из-за этой привычки снижается физическая активность, что влечет развитие ожирения.

Первым шагом на пути избавления зависимости от гаджетов врач назвала отказ от их использования перед сном и сразу после пробуждения. Нужно минимум час не смотреть в экран телефона, чтобы дать организму возможность хорошо отдохнуть. При этом взрослым людям можно пользоваться гаджетами до двух-трех часов в день, детям — не более двух часов, подчеркнула Захарова.

Также, продолжила офтальмолог, снизить нагрузку на глаза можно, если придерживаться правила «20-20-20». Его суть заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы перед экраном делать 20-секундный перерыв, во время которого следует фокусировать взгляд на отдаленных предметах.

Немалую роль в поддержании здоровья глаз играет правильное освещение, продолжила Захарова. «Слишком яркий свет в помещении или от экрана устройства может усиливать зрительное напряжение. Лучше использовать рассеянное освещение и настраивать яркость экрана под уровень освещения в комнате», — объяснила врач. Для снятия симптомов сухости глаз врач рекомендовала использовать увлажняющие капли.

Здоровье глаз можно поддерживать и с помощью регулярных прогулок на свежем воздухе, заверила офтальмолог. Солнечный свет, по ее словам, стимулирует выработку нейромедиатора допамина — вещества, отвечающего за передачу нервного импульса. Также допамин нужен для профилактики ухудшения зрения.

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