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14:40, 12 марта 2024Забота о себе

Врач назвала способы снизить нагрузку на глаза при использовании гаджетов

Офтальмолог Захарова рекомендовала использовать гаджеты не более 3 часов в день

Фото: Fabian Sommer / dpa / Globallookpress.com

Офтальмолог Наталья Захарова предупредила, что использовать гаджеты без вреда для зрения рекомендовано не более трех часов в день. Способы снизить нагрузку на глаза, если приходится проводить перед экраном смартфона или компьютера дольше, врач назвала «Известиям».

Захарова заявила, что увлечение гаджетами не только портит зрение, но и вызывает проблемы со сном и ментальным здоровьем. Также, по ее словам, из-за этой привычки снижается физическая активность, что влечет развитие ожирения.

Первым шагом на пути избавления зависимости от гаджетов врач назвала отказ от их использования перед сном и сразу после пробуждения. Нужно минимум час не смотреть в экран телефона, чтобы дать организму возможность хорошо отдохнуть. При этом взрослым людям можно пользоваться гаджетами до двух-трех часов в день, детям — не более двух часов, подчеркнула Захарова.

Также, продолжила офтальмолог, снизить нагрузку на глаза можно, если придерживаться правила «20-20-20». Его суть заключается в том, чтобы каждые 20 минут работы перед экраном делать 20-секундный перерыв, во время которого следует фокусировать взгляд на отдаленных предметах.

Немалую роль в поддержании здоровья глаз играет правильное освещение, продолжила Захарова. «Слишком яркий свет в помещении или от экрана устройства может усиливать зрительное напряжение. Лучше использовать рассеянное освещение и настраивать яркость экрана под уровень освещения в комнате», — объяснила врач. Для снятия симптомов сухости глаз врач рекомендовала использовать увлажняющие капли.

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Здоровье глаз можно поддерживать и с помощью регулярных прогулок на свежем воздухе, заверила офтальмолог. Солнечный свет, по ее словам, стимулирует выработку нейромедиатора допамина — вещества, отвечающего за передачу нервного импульса. Также допамин нужен для профилактики ухудшения зрения.

Ранее офтальмолог Дмитрий Дементьев рассказал, почему при простуде нельзя носить контактные линзы. Он объяснил, что под них могут попасть бактерии, вирусы или грибковая инфекция.

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      Вера Владзиевская
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