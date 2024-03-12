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19:01, 12 марта 2024Культура

Вупи Голдберг вступилась за Кейт Миддлтон после скандала с семейной фотографией

Вупи Голдберг защитила Кейт Миддлтон на фоне скандала с фотографией

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса, писательница и продюсер Вупи Голдберг поддержала жену принца Уильяма Кейт Миддлтон после скандала из-за опубликованной семейной фотографии. Об этом пишет Page Six.

«Извините, я знаю очень мало людей, которые не редактируют свои фотографии. Я имею в виду, что все, что вам нужно сделать, — это просто провести пальцем по экрану», — сказала актриса. Она также отметила, что жена наследника британского престола не обязана записывать видеообращение, чтобы успокоить людей.

«Люди могут делать с фотографиями все что захотят, и это не должно быть шоком», — заключила Голдберг.

10 марта принцесса впервые за два месяца выложила в соцсети совместное фото с детьми — на снимке она сидит в кресле на фоне цветущего сада в окружении принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Однако вскоре после публикации фотографии в мировых СМИ читатели заметили, что снимок был сильно отредактирован. Принцесса не появлялась на публике с декабря 2023 года, и ее поклонники опасаются, что она лежит в коме или подала на развод.

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      Варвара Кошечкина
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