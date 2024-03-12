«Вызову» предрекли миллионные сборы в Китае

Фильму «Вызов» предрекли сборы в размере семи миллионов долларов в Китае

Фильму «Вызов» режиссера Клима Шипенко предрекли миллионные сборы в Китае. Об этом пишет ТАСС.

Генеральный директор китайской компании-дистрибьютора ленты «Армита» Ду Лян выразил надежду, что за первый месяц показа в стране картина соберет 7 миллионов долларов. Он также подчеркнул, что китайская молодежь все больше интересуется российской культурой.

Ранее актриса Юлия Пересильд сообщила о первом показе фильма «Вызов» с ее участием в кинотеатрах Китая.

Съемочная группа картины прилетела на МКС 5 октября и вернулась 17 октября 2021 года. Сюжет «Вызова» вращается вокруг врача (роль исполняет актриса Юлия Пересильд), которая вынуждена за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на МКС ради спасения космонавта. Бюджет проекта, по словам его создателей, составил около миллиарда рублей.