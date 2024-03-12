Родственница британского короля выйдет замуж за сварщика со славянской фамилией

Daily Mail: родственница Карла III Мэддисон Браднелл выйдет замуж за сварщика

Родственница британского короля Карла III, модель Мэддисон Браднелл, выйдет замуж за сварщика со славянской фамилией, который помог ей скоротать время в поездке в Канаду. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В октябре 2022 года Браднелл гостила у канадских знакомых после развода с первым мужем — нигерийским музыкантом Олаолувой Модупе-Оджо. Именно они познакомили модель с будущим женихом.

Брет Капетанов вырос на ферме в Канаде, работал сварщиком и, в отличие от Браднелл, не может похвастаться благородным происхождением. «Но было ясно, что в глазах друзей и родственников он — настоящий король, а это поважнее формальных титулов», — утверждает она.

Когда рейс, на котором модель собиралась возвращаться домой, отложили, она позвонила Капетанову и попросила показать ей город. «К концу того дня мне не хотелось уезжать», — признается она.

Спустя восемь месяцев Капетанов сделал ей предложение, которое она приняла. После этого он перебрался в Великобританию. Ожидается, что свадьба состоится уже в этом году.

Браднелл — внучка 94-летней леди Памелы Хикс, которая считается старейшим живущим потомком королевы Виктории. Отец Памелы Хикс — граф Луис Маунтбаттен, последний генерал-губернатор Индии, дядя принца Филиппа и наставник Карла III.

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