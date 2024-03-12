Актриса Яна Троянова не смогла оспорить статус иноагента в суде

Актриса Яна Троянова (внесена Минюстом в реестр иноагентов) не смогла оспорить в суде свой статус иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Суд встал на сторону Минюста, который утверждает, что звезда находится под иностранным влиянием. Это связано с тем, что Троянова опубликовала ряд постов, осуждающих Россию, участвовала в одиночном пикете в поддержку Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), а также поддерживала других иноагентов и давала им интервью.

Звезду сериала «Ольга» признали иноагентом в ноябре 2023 года. Как заявили в министерстве, проживающая вне России Троянова распространяла недостоверную информацию о принимаемых решениях и политике российских властей, а также выступала против специальной военной операции на Украине.