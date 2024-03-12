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11:39, 12 марта 2024Интернет и СМИ

Заключительный роман трилогии Фредрика Бакмана вышел в «VK Музыке»

Первые серии аудиосериала по роману Бакмана стали доступны в «VK Музыке»

Фото: rupixen / Unsplash

Аудиосериал «После бури» — заключительную часть трилогии шведского писателя Фредрика Бакмана о жителях двух хоккейных городов Бьорнстада и Хеда, которые соперничают друг с другом, выпустила «VK Музыка» совместно с издательством «Синдбад». Первые серии уже доступны на сервисе, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе.

Стало известно, что озвучивал их российский актер театра и кино Михаил Хрусталев. Пока доступны первые две серии. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю в разделе «Книги и шоу» в самом приложении и в музыкальном разделе мобильного приложения «ВКонтакте». В пресс-службе сервиса уточнили, что предыдущие события изложены в книгах «Медвежий угол» и «Мы против вас».

«Несмотря на то что Бакман пишет о жителях Швеции, темы, которые он затрагивает, — семья, брак, устройство общества и судьбы "маленьких людей" — близки абсолютному большинству», — подчеркнули в «VK Музыке».

Сейчас в каталоге аудиокниг сервиса можно найти не только популярную музыку, но и большую библиотеку известной литературы: мировые бестселлеры, произведения классической и детской литературы, фантастику и многое другое.

Ранее к старту Всемирного фестиваля молодежи «VK Музыка» и «Аэрофлот» организовали для россиян живой концерт в небе. Во время рейса МоскваСочи перед пассажирами выступили HammAli & Navai и Seville.

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      Анастасия Алимпиева
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