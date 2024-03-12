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05:03, 12 марта 2024Мир

Заявления Макрона по Украине объяснили желанием стать главным ястребом в НАТО

Политолог Алексей Чихачев: Эммануэль Макрон хочет стать главным ястребом в НАТО

Фото: Christophe Ena / Pool / Reuters

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона можно объяснить его желанием стать самым главным атлантистом и ястребом в НАТО. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры европейских исследований СПбГУ Алексей Чихачев.

«Сейчас, к сожалению для французов, Париж занимает позиции внутри НАТО не за счет какой-то оригинальной точки зрения, не за счет самостоятельного мышления, а пытаясь перещеголять других членов НАТО в "атлантизме"», — отметил он.

Алексей Чихачев добавил, что Эммануэль Макрон хочет усилить позицию Франции, присоединяясь к ястребам альянса.

«Он фактически пытается быть, как мы говорим, святее Папы Римского, быть наибольшим ястребом среди остальных ястребов», — указал политолог.

Ранее идею Эммануэля Макрона по созданию коалиции стран, готовых направить военных на Украину, раскритиковал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он указал, что подобная инициатива далека от традиционной дипломатии Франции.

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      Дмитрий Попов
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