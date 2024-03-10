Во Франции раскритиковали идею Макрона по созданию антироссийской коалиции

Филиппо раскритиковал инициативу Парижа по созданию антироссийской коалиции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо раскритиковал идею официального Парижа по созданию коалиции стран, готовых при необходимости отправить военных на Украину. Об этом эксперт написал в соцсети X.

О создании коалиции ранее писало издание Politico. Несмотря на заявления большинства стран ЕС об отсутствии планов по отправке войск на Украину, некоторые государства оказались более открытыми для этой идеи.

«(Страны Прибалтики) Исторически ультра-антироссийские страны, с которыми у нас нет ничего общего, с которыми у нас нет общих интересов. Позиция, далекая от традиционной дипломатии Франции!» — отметил Филиппо.

Политик в своем посте задался вопросом, хочет ли французский лидер Эммануэль Макрон взять на себя инициативу по развязыванию третьей мировой войны. Эксперт также призвал прекратить «идиотскую, дорогостоящую, опасную поддержку Украины и войны».

В конце февраля Макрон рассказал, что западные союзники Украины создали коалицию по поставкам Киеву дальнобойного вооружения. Речь идет о «глубоких» ударах ракетами среднего и дальнего действия, пояснил он.

Президент Франции также напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных поставкам отдельных видов боеприпасов, в том числе систем противовоздушной обороны.

В свою очередь, первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Запад создал подобную коалицию из-за безысходности ситуации.