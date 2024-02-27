В России объяснили планы Запада создать коалицию для поставки Украине ракет

Депутат Чепа: Запад создал коалиции по поставке Киеву ракет из-за безысходности

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил озвученный президентом Франции Эммануэлем Макроном план создать коалицию для поставки Украине дальнобойных ракет. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что Запад создал подобную коалицию из-за безысходности ситуации.

«От безысходности ситуации, того, что у Европы практически заканчиваются возможности, а американцы отказываются помогать в том объеме, в котором требует Украина, они пытаются найти любые возможности, чтобы хоть как-то оправдаться за свои обещание — помогать до последнего украинца. К сожалению, к этому все идет: они оттягивают результат, который будет неизбежен», — считает парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники Киева создадут коалицию по поставкам Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. По его словам, этот вопрос обсуждался «со многими европейскими и неевропейскими странами», у которых есть запасы боеприпасов. Французский лидер напомнил, что ранее было создано уже восемь коалиций по поставкам Украине различных видов вооружений и техники, что упростило процесс передачи помощи Киеву.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя «Ленте.ру» заявление французского лидера, подчеркнул, что Россия жестко ответит на создание западными странами подобной организации.