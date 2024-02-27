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14:09, 27 февраля 2024Мир

В России объяснили планы Запада создать коалицию для поставки Украине ракет

Депутат Чепа: Запад создал коалиции по поставке Киеву ракет из-за безысходности

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа объяснил озвученный президентом Франции Эммануэлем Макроном план создать коалицию для поставки Украине дальнобойных ракет. В беседе с «Лентой.ру» депутат отметил, что Запад создал подобную коалицию из-за безысходности ситуации.

«От безысходности ситуации, того, что у Европы практически заканчиваются возможности, а американцы отказываются помогать в том объеме, в котором требует Украина, они пытаются найти любые возможности, чтобы хоть как-то оправдаться за свои обещание — помогать до последнего украинца. К сожалению, к этому все идет: они оттягивают результат, который будет неизбежен», — считает парламентарий.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что союзники Киева создадут коалицию по поставкам Украине бомб и ракет среднего и дальнего действия. По его словам, этот вопрос обсуждался «со многими европейскими и неевропейскими странами», у которых есть запасы боеприпасов. Французский лидер напомнил, что ранее было создано уже восемь коалиций по поставкам Украине различных видов вооружений и техники, что упростило процесс передачи помощи Киеву.

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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, комментируя «Ленте.ру» заявление французского лидера, подчеркнул, что Россия жестко ответит на создание западными странами подобной организации.

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      Кирилл Садовский
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