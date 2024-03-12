Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:22, 12 марта 2024Россия

Жена участника СВО пожаловалась на включающего каждое утро траурный марш соседа

В Магнитогорске сосед участника СВО каждое утро включал его семье траурный марш

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Жена участника специальной военной операции (СВО) из Магнитогорска пожаловалась на соседа, который каждое утро включал семье военнослужащего траурный марш. Об этом россиянка рассказала в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, сосед с нижнего этажа начал беспокоить семью еще в мае 2022 года, устраивая ночные вечеринки с громкой музыкой. В конце 2023 года он вдруг заявил, что дети россиянки и военного громко ходят, из-за чего они заменили полы, установив покрытие со звукоизоляцией. Однако мужчина продолжил слушать акустическую установку на полной громкости, которую оставлял включенной даже при отъезде из дома, а также бить в потолок палкой каждый раз, когда один из детей ронял бутылочку или игрушку. Помимо этого, он начал материть членов семьи.

«Ночью и днем ударяет в потолок так, что подпрыгиваем, сердце уходит в пятки. Мой муж ушел служить в ряды СВО, с этого дня сосед включает нам похоронный марш каждое утро!» — пожаловалась женщина.

Когда россиянка с сестрой спустились к соседу с просьбой вести себя тише, то «были избиты его дверью». Кроме того, как утверждает женщина, в какой-то момент мужчина зажал в подъезде ее десятилетнюю дочь и заявил: «Здорова, шляпа ****** [гребаная]».

Сейчас, по словам супруги военнослужащего, она судится с соседом из-за шума. Помимо этого, женщина обратилась в одну из местных общественных организаций, которая помогла утихомирить соседа. «Сегодня первая ночь за 3,5 месяца когда мои дети и я спали спокойно», — подытожила она пост.

Материалы по теме:
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений. Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
Бойцы на СВО становятся инвалидами не только из-за ранений.Почему такие ветераны рискуют не получить выплаты?
23 января 2024
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки» Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
«Мама прислала голосовое. Говорит, нет половины руки»Жители Белгорода — о самых сильных обстрелах города с начала СВО
10 января 2024
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей. Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
Россиянки судятся с бывшими мужьями из-за не вернувшихся с СВО сыновей.Почему бросившие детей отцы требуют миллионы?
31 июля 2023

Ранее в Нижневартовске участника СВО не пустили в местное кафе-клуб и назвали «рекламщиком спецоперации». По словам мужчины, он пришел в бар военной форме, но «какой-то мужик типа хозяина» проявил к нему агрессию и обматерил.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве задержали первый автомобиль с российскими номерами. Машину могут передать на нужды Украины

      Жена участника СВО пожаловалась на включающего каждое утро траурный марш соседа

      Евросоюз снял индивидуальные антироссийские санкции с трех человек

      Живущий в Китае популярный блогер из Донецка раскрыл свой заработок

      Снег в российском городе убрали с дороги вместе с асфальтом

      В МИД Германии придумали способ отправить Taurus Украине

      Крокодил напал на выпавшего из лодки пенсионера

      Спутник «Ресурс-П» прибыл на Байконур

      В Литве захотели создать военные комендатуры

      В ЕС разработали руководство по переговорам по вступлению с Молдавией и Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше