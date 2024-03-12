Жена участника СВО пожаловалась на включающего каждое утро траурный марш соседа

В Магнитогорске сосед участника СВО каждое утро включал его семье траурный марш

Жена участника специальной военной операции (СВО) из Магнитогорска пожаловалась на соседа, который каждое утро включал семье военнослужащего траурный марш. Об этом россиянка рассказала в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте».

По словам женщины, сосед с нижнего этажа начал беспокоить семью еще в мае 2022 года, устраивая ночные вечеринки с громкой музыкой. В конце 2023 года он вдруг заявил, что дети россиянки и военного громко ходят, из-за чего они заменили полы, установив покрытие со звукоизоляцией. Однако мужчина продолжил слушать акустическую установку на полной громкости, которую оставлял включенной даже при отъезде из дома, а также бить в потолок палкой каждый раз, когда один из детей ронял бутылочку или игрушку. Помимо этого, он начал материть членов семьи.

«Ночью и днем ударяет в потолок так, что подпрыгиваем, сердце уходит в пятки. Мой муж ушел служить в ряды СВО, с этого дня сосед включает нам похоронный марш каждое утро!» — пожаловалась женщина.

Когда россиянка с сестрой спустились к соседу с просьбой вести себя тише, то «были избиты его дверью». Кроме того, как утверждает женщина, в какой-то момент мужчина зажал в подъезде ее десятилетнюю дочь и заявил: «Здорова, шляпа ****** [гребаная]».

Сейчас, по словам супруги военнослужащего, она судится с соседом из-за шума. Помимо этого, женщина обратилась в одну из местных общественных организаций, которая помогла утихомирить соседа. «Сегодня первая ночь за 3,5 месяца когда мои дети и я спали спокойно», — подытожила она пост.

Ранее в Нижневартовске участника СВО не пустили в местное кафе-клуб и назвали «рекламщиком спецоперации». По словам мужчины, он пришел в бар военной форме, но «какой-то мужик типа хозяина» проявил к нему агрессию и обматерил.