Бойца СВО матом прогнали из российского клуба и назвали рекламщиком спецоперации

В Нижневартовске участника спецоперации в форме не пустили в бар

В Нижневартовске участника специальной военной операции (СВО) не пустили в местное кафе-клуб. Об этом сам мужчина рассказал Telegram-каналу «Нижневартовск. Происшествия».

Мужчина недавно вернулся в город и хотел посетить бар в компании друга. При этом россиянин был одет в военную форму.

По словам бойца, к ним вышел «какой-то мужик типа хозяина» и попросил уйти. Военнослужащий отметил, что мужчина вел себя агрессивно и использовал мат при общении с ним. Участника СВО неизвестный назвал «рекламщиком спецоперации». Россиянин был вынужден уйти и признался, что испытывает чувство обиды в связи со случившимся.

Ранее в Ростовской области в отеле «Добрыня» отказались заселять военнослужащих, возвращавшихся в зону СВО из отпуска. Администратор отказалась обслуживать людей после того, как узнала, что она являются участниками боевых действий.