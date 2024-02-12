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09:33, 12 февраля 2024Россия

Бойца СВО матом прогнали из российского клуба и назвали рекламщиком спецоперации

В Нижневартовске участника спецоперации в форме не пустили в бар
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В Нижневартовске участника специальной военной операции (СВО) не пустили в местное кафе-клуб. Об этом сам мужчина рассказал Telegram-каналу «Нижневартовск. Происшествия».

Мужчина недавно вернулся в город и хотел посетить бар в компании друга. При этом россиянин был одет в военную форму.

По словам бойца, к ним вышел «какой-то мужик типа хозяина» и попросил уйти. Военнослужащий отметил, что мужчина вел себя агрессивно и использовал мат при общении с ним. Участника СВО неизвестный назвал «рекламщиком спецоперации». Россиянин был вынужден уйти и признался, что испытывает чувство обиды в связи со случившимся.

Ранее в Ростовской области в отеле «Добрыня» отказались заселять военнослужащих, возвращавшихся в зону СВО из отпуска. Администратор отказалась обслуживать людей после того, как узнала, что она являются участниками боевых действий.

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      Алан Босиков
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