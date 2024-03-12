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20:33, 12 марта 2024Путешествия

Женщина преждевременно родила на борту летящего самолета

Пассажирка Air Canada преждевременно родила на борту летящего в Торонто самолета

Фото: Odua Images / Shutterstock / Fotodom

Пассажирка авиакомпании Air Canada преждевременно родила на борту самолета, летящего с карибского острова Сент-Люсия в Торонто. Об этом сообщает Daily Hive.

Уточняется, что самолет вылетел в среду, 6 марта, и должен был приземлиться в городе назначения через пять-шесть часов. Однако вскоре после взлета одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Бортпроводники поняли, что женщина рожает, и обратились за помощью к присутствовавшим на борту врачам.

Под их присмотром роды прошли благополучно. Пилоты приняли решение отклониться от курса и приземлиться в Гамильтоне, Бермуды. Там мать и ребенка встретила бригада медиков.

Ранее сообщалось, что пассажирка «Уральских авиалиний» родила на борту лайнера, следовавшего из подмосковного аэропорта Жуковский в Душанбе, и получила в подарок деньги. Принимать роды помогали бортпроводники и одна из пассажирок, которая оказалась медсестрой.

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      Зарина Дзагоева
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