Живущий в Китае популярный блогер из Донецка раскрыл свой заработок

Блогер Зубарев заявил, что зарабатывает 2,7 миллиона рублей в месяц

Популярный в России блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, раскрыл свой заработок. В выпуске шоу «Вопрос ребром», доступном на YouTube, он заявил, что блогерство приносит ему в месяц около 30 тысяч долларов (примерно 2,7 миллиона рублей).

Зубарев сообщил, что зарабатывает за счет рекламных баннеров на платформе Twitch, которые он размещает во время своих трансляций. Каждый из них, пояснил блогер, приносит около десяти тысяч долларов (906 тысяч рублей). Кроме того, стример зарабатывает на рекламе в мессенджере Telegram. Один рекламный пост, по его словам, стоит две тысячи долларов (181 тысяча рублей).

«Несложно прикинуть, что около тридцати [тысяч долларов] моя медийность приносит мне», — сказал Зубарев. Он признался, что такой суммы ему хватает для комфортной жизни в Китае.

Ранее Зубарев опубликовал видео, на котором сделал предложение своей возлюбленной. Девушка блогера согласилась выйти за него замуж.

Зубарев — хореограф и танцор из Донецка. Он прославился своими юмористическими роликами о Китае в TikTok. В соцсети на него подписано около восьми миллионов пользователей.