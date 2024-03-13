В ЛНР заявили о тактической группе ВСУ с наемниками под Кременной

Марочко заявил о тактической группе ВСУ с иностранными наемниками под Кременной

Ротная тактическая группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) с иностранными наемниками действует под Кременной в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, цитирует РИА Новости.

«В ходе мониторинга ситуации в Кременской агломерации на передовых позициях выявлена усиленная ротно-тактическая группа, включающая в себя иностранных наемников», — заявил он. Марочко уточнил, что в задачи группы входит оперативное реагирование на ухудшение ситуации и оказание помощи регулярным подразделениям.

Согласно анализу радиоперехватов, некоторые артиллерийские расчеты украинской армии и узкие специалисты общаются на английском языке, добавил он. По его словам, переговорная таблица свидетельствует, что иностранцы имели или имеют отношение к регулярным силам НАТО.

15 января сообщалось, что Следственный комитет России установил личности более тысячи иностранных наемников в зоне специальной военной операции. Из них 566 человек — из Грузии, 500 — из Великобритании и США, а 70 — из Канады. Всего 2,5 тысячи иностранных наемников вступили в ряды ВСУ.

