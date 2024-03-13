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13:05, 13 марта 2024Наука и техника

Россия вышла в лидеры по применению ИИ

Решетников заявил, что Россия вошла в топ-10 стран по применению ИИ

Фото: Ales Nesetril / Unsplash

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия вышла в лидеры по применению искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на пленарной сессии «Искусственный интеллект — главная технология XXI века» Дня искусственного интеллекта на Международной выставке-форуме «Россия», Решетников заметил, что уровень внедрения новых технологий за последние два года вырос в полтора раза.

«Россия по объему совокупных вычислительных мощностей входит в топ-10 стран-лидеров», — подчеркнул министр. По его оценке, общий уровень внедрения ИИ в приоритетных направлениях экономики составил 31,5 процента.

Министр Решетников считает, что необходимо создавать стимулы тем, кто еще не внедрил ИИ, развивать под них рынок решений. «Будем формировать научные школы, выделять дополнительное финансирование и открывать новые исследовательские центры, привлекать к этому бизнес, наращивать вычислительные мощности, чтобы будущим топовым специалистам было с чем работать», — подытожил Максим Решетников.

29 февраля, в ходе послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости достижения самодостаточности в области искусственного интеллекта (ИИ). «Россия — один из мировых лидеров по внедрению цифровых платформ в сферу госуслуг», — также заметил президент.

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      Андрей Ставицкий
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