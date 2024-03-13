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17:54, 13 марта 2024Мир

Американские военные начали стрелять по шарам

BI: воздушные шары заменили военным США дроны для тренировки стрельбы по БПЛА
СюжетСтрельба в США

Фото: Holly Chisholm / Unsplash

Воздушные шары заменили военным США из штата Оклахома дроны для тренировки по стрельбе. Ожидается, что подобные учебные мероприятия помогут личному составу более эффективно противостоять БПЛА. Об этом сообщает издание The Business Insider (BI).

Метод обучения состоит в том, что на дроны с помощью веревки подвешиваются воздушные шары. Активное маневрирование дрона вкупе с сильным ветром делает попадание в него сложной задачей.

«Если вы можете сбить воздушный шар на ветру в Оклахоме, вы, вероятно, сможете сбить [реальный] дрон», — рассказал Джейкоб Кэмерон, один из руководителей обучающей программы Национальной гвардии США по противодействию дронам в Форт-Силл. Отмечается, что данная инициатива «была одобрена и принята, исходя из опыта конфликта на Украине».

Ранее замглавы Пентагона Кэтлин Хикс заявила, что Министерство обороны США в 2025-м финансовом году намерено потратить 500 миллионов долларов на проект по развитию беспилотных летательных аппаратов. Речь идет о проекте «Репликатор», который предусматривает создание и развертывание тысяч дешевых, умных взаимосвязанных автономных систем в течение 18-24 месяцев.

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      Виктория Кондратьева
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