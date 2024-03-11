США потратят полмиллиарда долларов на создание беспилотников

Пентагон: США в 2025 году потратят $500 млн на проект «Репликатор»

Министерство обороны США в 2025-м финансовом году намерено потратить 500 миллионов долларов на проект по развитию беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщила замглавы Пентагона Кэтлин Хикс.

Речь идет о проекте «Репликатор», который предусматривает создание и развертывание тысяч дешевых, умных взаимосвязанных автономных систем в течение 18-24 месяцев.

Ранее сообщалось, что «Репликатор» направлен на противодействие массовому производству беспилотников Китаем. Ожидается, что концепция будет распространяться сразу на несколько областей, в частности, море и воздух. Соответствующие системы предлагается объединить в ячеистую сеть, управляемую с использованием элементов искусственного интеллекта. Кэтлин Хикс отмечала, что американские дроны будет труднее сбить, чем китайские.