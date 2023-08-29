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11:32, 29 августа 2023Наука и техника

США создадут против Китая «Репликатор»

The Drive: США создадут против Китая «Репликатор»

Фото: Leonhard Simon / Reuters

Минобороны США в целях противодействия Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе представило программу «Репликатор», в рамках которой предполагается создание и развертывание тысяч недорогих, компактных и умных взаимосвязанных автономных систем. Об этом сообщает The Drive.

По словам заместителя министра обороны США Кэтлин Хикс, в рамках программы предполагается «освоить технологию завтрашнего дня», а именно «пригодные для использования автономные системы во всех областях», которые будут направлены против новейших китайских вооружений.

Согласно планам Пентагона, создаваемые в рамках программы «Репликатор» системы должны быть достаточно недорогими, чтобы их можно было потерять, но эффективными, чтобы соответствовать возникающим угрозам. Кроме того, разрабатываемые системы должны предполагать быстрое развертывание и способность к устойчивой работе в самых сложных условиях.

Ожидается, что концепция «Репликатора» будет распространяться сразу на несколько областей, в частности, море и воздух. Соответствующие системы предлагается объединить в ячеистую сеть, управляемую с использованием элементов искусственного интеллекта.

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«Мы должны обеспечить, чтобы руководство КНР каждый день просыпалось, учитывало риски агрессии и делало вывод, что сегодня не тот день, и не только сегодня», — сказала Хикс.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования GM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).

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    Иван Потапов
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