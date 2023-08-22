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17:24, 22 августа 2023Наука и техника

США испытали прототип гиперзвуковой ракеты

ВВС США испытали прототип гиперзвуковой ракеты GM-183A ARRW
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Christopher Okula / U.S. Air Force / Wikimedia

Военно-воздушные силы (ВВС) США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты воздушного базирования GM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW). Об этом сообщает Defense News.

«Испытание было сосредоточено на комплексных характеристиках ARRW, а также подтвердило и расширило возможности ВВС США в сфере тестирования и оценивания разработок передовых гиперзвуковых систем для дальнейшего развития отрасли», — пишет издание.

Запуск прототипа изделия состоялся 19 августа с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress, поднявшегося в воздух у побережья Южной Калифорнии. В ВВС США отказались назвать конкретные цели проведенного испытания.

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Предыдущие тесты GM-183A ARRW проводились 13 марта.

Твердотопливная аэробаллистическая ракета AGM-183A ARRW должна получить боевую часть, оснащенную гиперзвуковым прямоточным воздушно-реактивным двигателем (ГПВРД), способным достигать скорости 20 чисел Маха на дальности примерно 1000 километров.

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    Иван Потапов
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