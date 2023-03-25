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03:43, 25 марта 2023Наука и техника

ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты

Defense News: ВВС США провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A

Фото: U.S. Air Force / Reuters

ВВС США сообщили, что 13 марта провели испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что испытания представляли собой второй запуск прототипа этой гиперзвуковой ракеты. По данным издания, пуск был осуществлен бомбардировщиком B-52H Stratofortress у побережья южной части американского штата Калифорния.

При этом не уточняется, были ли испытания успешными. ВВС США отметили, что «испытания достигли некоторых целей», однако подробностей не раскрыли.

Ранее Пентагон заявил об успешном тестовом запуске гиперзвуковой ракеты. Изделие компании Lockheed Martin пролетело на высоте более 60 тысяч фунтов (18,3 километра) расстояние в 300 морских миль (555,6 километра). Военно-воздушные силы США провели тестовый запуск совместно с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона.

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Марина Совина
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