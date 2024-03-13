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22:38, 13 марта 2024Мир

В МИД России обещали ответить на высылку двух дипломатов из Австрии

МИД РФ обещал ответить на высылку двух российских дипломатов из Австрии

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России сообщили, что страна ответит на высылку двух дипломатов из Австрии. Заявление ведомства приводит РИА Новости.

В МИД обещали ответить на высылку двух российских дипломатов из Австрии и назвали решение Вены безосновательным. В посольстве добавили, что Австрия не представила доказательства нарушения Венской конвенции о дипломатических сношениях. Поэтому дипломаты сочли решение Вены политическим и отказались его принять.

Ранее сообщалось, что Австрия решила выслать двух российских дипломатов. Австрийский МИД объяснил эту меру тем, что послы «не соответствуют их дипломатическому статусу». Российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника, 19 марта.

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      Марина Совина
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