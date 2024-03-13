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20:52, 13 марта 2024Мир

Австрия решила выслать двух российских дипломатов

МИД Австрии вышлет двух российских дипломатов в связи с несоответствием статусу

Фото: Herwig Prammer / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Австрии уведомило двух дипломатов из посольства России, что они в скором времени будут высланы из страны. Об этом сообщает австрийская газета die Presse.

Как пишет издание, после высылки четырех дипломатов из российского посольства в Вене в 2023 году МИД Австрии в начале текущей недели уведомил двух российских дипломатов о том, что они будут высланы. Австрийское ведомство объяснило свое решение тем, что дипломаты «не соответствуют их дипломатическому статусу».

Уточняется, что российские дипломаты должны быть высланы до следующего вторника, 19 марта.

В 2023 году австрийский МИД принял решение объявить четырех российских дипломатов персонами нон грата. Отмечалось, что два дипломата российского посольства якобы совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом.

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