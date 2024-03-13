Разорившемуся «миллиардеру» пришлось жить у матери и питаться дешевой пиццей

Daily Mail: разорившийся «миллиардер» Стивен Бир живет на пособие по безработице

Победитель британского реалити-шоу Celebrity Big Brother Стивен Бир разорился после тюремного заключения. Теперь он вынужден жить с мамой на пособие по безработице и питаться дешевой пиццей, пишет издание Daily Mail.

В прошлом Бир называл себя миллиардером и регулярно появлялся на телеэкранах. После публикации секс-видео с участием его девушки, снятого без ее ведома, он попал под суд. Знаменитость признали виновным в вуайеризме и приговорили к тюремному заключению на 21 месяц.

В январе Бир досрочно вышел на свободу после 11 месяцев за решеткой. В обозримом будущем ему придется регулярно регистрироваться в отделении полиции в качестве лица, совершившего половое преступление. Кроме того, он должен выплатить пострадавшей компенсацию, составляющую 23 тысячи фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей).

Теперь Бир ютится в скромном доме родителей в пригороде Лондона. Daily Mail утверждает, что пятничный вечер он провел у себя в комнате, поедая замороженную пиццу, за которой ему пришлось съездить на старом велосипеде. На очередном заседании суда по выплате компенсации Бир заявил, что доходы не позволяют ему перечислять бывшей девушке более 10 фунтов стерлингов в неделю (1,1 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что американский криптомиллиардер Сэм Бэнкман-Фрид в тюрьме вынужден питаться недоваренным рисом и «бобами отвратительного вида». Ему грозит лишение свободы на срок до 100 лет.