Блогер описал казахскую уличную еду фразой «цена — копейки, вкус — на отлично»

Российский тревел-блогер побывал в Казахстане, попробовал местную уличную еду и остался доволен ее вкусом. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

Автор публикации увидел, как на улице Алма-Аты мужчины поставили казан на тротуар, развели под ним огонь и продавали плов всем желающим.

«За этим пловом казахи встают в очередь. Мужики варят его прямо на тротуаре: цена — копейки, а вкус — на отлично», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

По словам блогера, покупатели брали сразу по четыре-пять порций и уносили их с собой. Он добавил, что продавцы накладывали плов из огромного казана в пластиковые контейнеры, обязательно добавляя половинку яйца. Сверху они клали свежий салат из помидоров и лука и тандырную лепешку.

Путешественника также приятно удивили большие порции блюда. «Мало того, что контейнеры у ребят были крупные, так они еще и накладывали в них еду, что называется, с горкой. Вот бы во всех кафе и столовых были такие порции!» — восхитился он.

Россиянин отметил, что плов оказался вкусным и что он заплатил за него всего тысячу тенге (около 200 рублей).

Этот же тревел-блогер зашел в столовую в Алма-Ате и получил на обед голову барана. По его словам, таким блюдом могут наесться «два здоровых мужика».

