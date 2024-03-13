Богачей призвали следить за запястьями из-за активизации воров дорогих часов

Metro: богачей призвали следить за часами из-за активизации банды воров

Богачей предупредили об активизации воров, которые охотятся за дорогими часами. Соответствующий материал публикует Metro.

По информации издания, в последние два года продажи часов люксовых брендов существенно снизились. Эксперты связывают спад интереса к изделиям с возобновлением деятельности злоумышленников, пытающихся украсть преимущественно часы швейцарских производителей, стоимость которых может достигать 10 тысяч фунтов стерлингов (695 тысяч рублей).

Лондонская полиция в 2022 году зафиксировала рост количества краж часов на 60 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. По словам правоохранителей, банды, прозванные «потрошителями Rolex», крадут часы на заказ. По этой причине владельцев дорогих часов призвали следить за запястьями во время прогулок.

«Сегодня люди определенно больше думают о возможной краже часов, особенно в крупных городах, таких как Лондон», — высказалась в заключение основательница ретейл-платформы Subdial Кристи Дэвис.

Ранее в преддверии 8 Марта на московском рынке «Фудсити» украли КамАЗ тюльпанов. Предприниматель обратился в полицию, где рассказал, что на въезде в рынок незнакомцы выдали себя за него и украли КамАЗ цветов.