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16:29, 13 марта 2024Культура

Болдуин отреагировал на откровения Шэрон Стоун о требованиях переспать с ним

Актер Болдуин заявил, что у него имеется много компромата на Шэрон Стоун

Фото: Alex Tabak / Pool / Reuters

Актер Уильям Болдуин отреагировал на откровения актрисы Шэрон Стоун о том, что продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с Болдуином на съемках фильма «Щепка» (1993). Слова звезды приводит издание Deadline.

Болдуин возмутился словам актрисы. «Не понимаю, почему Шэрон Стоун продолжает говорить обо мне спустя все эти годы! У нее все еще краш на меня или она все еще обижена из‑за того, что я не ответил на ее ухаживания?» — заявил он.

Актер отметил, что у него имеется много компромата на Стоун, но все эти годы он молчал о неприятных подробностях работы с ней. «Я умолял Боба Эванса поставить нашу последнюю постельную сцену так, чтобы мне не пришлось целовать Стоун. Может, мне тоже стоит написать книгу и рассказать там все мерзкие и непрофессиональные подробности о Шэрон?» — заключил Болдуин.

Ранее Стоун рассказала, что Эванс принуждал ее к интиму с Болдуином ради того, чтобы тот лучше играл. Актриса призналась, что отказалась от такого предложения.

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      Мария Рюрикова
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