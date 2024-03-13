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10:59, 13 марта 2024Культура

Шэрон Стоун вспомнила о требованиях переспать с актером ради «усиления химии»

Шэрон Стоун рассказала, как продюсер требовал от нее заняться сексом с коллегой

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Американская актриса Шэрон Стоун вспомнила о том, как продюсер Роберт Эванс требовал от нее переспать с актером Уильямом Болдуином ради «усиления химии» и успеха его фильма «Щепка» (1993), в котором снимались артисты. Ее слова
приводит Page Six.

По словам звезды, кинематографист был уверен, что, если она займется сексом с коллегой, он будет больше вкладываться на съемочной площадке, что в конечном итоге спасет проект.

«Эванс бегал по офису в солнечных очках и заявлял, что спал с Авой Гарднер, а я должна переспать с Билли Болдуином, потому что, если я это сделаю, он будет лучше играть. А нам нужно заставить его лучше играть, потому что это большая проблема фильма», — поделилась воспоминаниями Стоун.

Актриса призналась, что отказалась от такого предложения. Также она выразила предположение, что артист Майкл Дуглас смог бы лучше справиться с ролью в «Щепке».

Летом прошлого года Стоун рассказала о том, что лишилась съемок в голливудских фильмах из-за потери памяти после инсульта.

Ранее британская актриса Кейт Уинслет вспомнила о комичной съемке постельной сцены для сериала «Режим».

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      Анастасия Астахова
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